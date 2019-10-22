МВД оснастит функцией распознавания лиц все видеокамеры Москвы. Как сообщает пресс-служба ведомства, в столице сейчас работают порядка трех тысяч камер, которые уже умеют различать лица людей.

Выступая на заседании Международного полицейского саммита в Южной Корее, глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что всего в Москве насчитывается более 160 тысяч камер. У каждой из них появится функция для распознавания лиц. По его словам, это поможет своевременно находить и пресекать действия преступников, которые распространяют синтетические наркотики, большая часть которых попадает из юго-восточных стран.

По словам Колокольцева, России и Южной Корее нужно развивать сотрудничество в области подготовки полицейских, а также обмениваться делегациями для того, чтобы участвовать в различных семинарах и стажировках, необходимых представителям профессии.