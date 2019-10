США готовы поддержать курдов-террористов ради нефти

Президент США Дональд Трамп готов «в случае необходимости» применить военную силу в отношении Турции из-за операции турецких войск в Сирии. Об этом в интервью CNBS заявил госсекретарь Майкл Помпео.

При этом глава Госдепа не уточнил, при каких обстоятельствах армия под звездно-полосатым флагом может обрушить свою мощь на союзника по НАТО.

Коллега Трампа президент Турции Реджеп Эрдоган с 9 октября проводит в северных районах Сирии операцию «Источник мира», заявленная цель которой — борьба с Рабочей партией Курдистана (считается террористической в Турции, США и ряде других стран), а также «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ). Анкара неоднократно заявляла о намерении создать свободную от курдов 30-километровую буферную зоны у сирийско-турецкой границы и расселить там беженцев.

На фоне наступления турецкий войск американские военные спешно покинули базы в районе города Кобани, где взорвали склад с боеприпасами, а также в провинциях Хасака и Ракка. За несколько дней до бегства американцев президент Трамп в Twitter предложил позаботиться о курдах России, Китаю или давно почившему французскому императору Наполеону Бонапарту.

After defeating 100% of the ISIS Caliphate, I largely moved our troops out of Syria. Let Syria and Assad protect the Kurds and fight Turkey for their own land. I said to my Generals, why should we be fighting for Syria....