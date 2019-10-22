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13:50   22 Октября 2019
Весь мир

США готовы поддержать курдов-террористов ради нефти

США готовы поддержать курдов-террористов ради нефти

Президент США Дональд Трамп готов «в случае необходимости» применить военную силу в отношении Турции из-за операции турецких войск в Сирии. Об этом в интервью CNBS заявил госсекретарь Майкл Помпео.

При этом глава Госдепа не уточнил, при каких обстоятельствах армия под звездно-полосатым флагом может обрушить свою мощь на союзника по НАТО.

«Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, <...> президент Трамп полностью готов их предпринять», — сказал Помпео.

США готовы поддержать курдов-террористов ради нефти

Коллега Трампа президент Турции Реджеп Эрдоган с 9 октября проводит в северных районах Сирии операцию «Источник мира», заявленная цель которой — борьба с Рабочей партией Курдистана (считается террористической в Турции, США и ряде других стран), а также «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ). Анкара неоднократно заявляла о намерении создать свободную от курдов 30-километровую буферную зоны у сирийско-турецкой границы и расселить там беженцев.

США готовы поддержать курдов-террористов ради нефти

На фоне наступления турецкий войск американские военные спешно покинули базы в районе города Кобани, где взорвали склад с боеприпасами, а также в провинциях Хасака и Ракка. За несколько дней до бегства американцев президент Трамп в Twitter предложил позаботиться о курдах России, Китаю или давно почившему французскому императору Наполеону Бонапарту.

Востоковед, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в комментарии «Политике Сегодня» предположил, что впредь курдские сепаратисты могут рассчитывать на помощь США только, если это будет выгодно самим американцам.

«Речь идет о контроле за нефтяными месторождениями, речь идет о возможном контроле за боевиками «Исламского государства», которые содержатся в заключении на территории курдских районов компактного проживания. Никаких других вариантов я здесь не вижу. Версия прямого военного столкновения между Турцией и США мне кажется весьма неубедительной. Впрочем, и та и другая сторона демонстрирует воинственную риторику в отношении друг друга», — сказал Егорченков.

США готовы поддержать курдов-террористов ради нефти

Несмотря на угрозы Вашингтона в адрес Анкары из-за курдских боевиков, Эрдоган занимает принципиальную позицию. Накануне турецкий лидер заявил, что не собирается вести переговоры с террористами. Отвечая на вопрос о связях отрядов народной самообороны с террористической организацией РПК, Егорченков напомнил, что сирийские курды открыто превозносят главного идеолога сепаратизма.

«Давайте посмотрим, висят ли портреты Абдуллы Оджалана (лидера РПК, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме – прим. ред.) и символика РПК на территории северных районов Сирии. Открыто, публично, на улице, в публичных учреждениях и так далее. Практика показывает, что они там есть. Все остальные совпадения мне кажутся не случайными», — заключил Егорченков.

Турция не впервые проводит военную операцию против курдских кантонов в Сирии. В январе прошлого года в рамках операции «Оливковая ветвь», когда Анкара бросила армию на Африн, ВВС страны НАТО нанесли ракетный удар по гигантскому портрету Оджалана. Изображение своего лидера курды выложили на южном склоне горы Дармык напротив границы с Турцией в провокационных целях.

 

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Автор: Максим Сахаров
#сша #нато #турция #курды #террористы #рпк

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