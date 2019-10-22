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13:52   22 Октября 2019
Весь мир

Посол Финляндии заявил, что решение о вступлении в НАТО примут власти страны и народ

Посол Финляндии заявил, что решение о вступлении в НАТО примут власти страны и народ

Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала заявил, что решение о вступлении страны в НАТО остается за правительством и народом Финляндии. Запрета на присоединение к альянсу нет, пишет News.ru.

По его словам, большинство граждан Финляндии считает, что внешняя политика Хельсинки обеспечивает безопасность страны на должном уровне. Однако если ситуация изменится, и власти решат, что членство в НАТО укрепит безопасность, то так и будет. Решение примет руководство Финляндии и народ.

Пока что страна не видит необходимости присоединения к альянсу. Кроме того, по словам посла, трудно представить ситуацию, в которой возможен такой исход. 

«В качестве партнера мы принимаем участие в учениях и в целом ведем активное взаимодействие с НАТО. Я не знаю о каких-либо планах расширения сотрудничества, они напрямую зависят от нужд нашей национальной обороны», — сказал Хаутала.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #финляндия #политика

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