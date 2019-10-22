Малькевич просит СК опросить членов ПНС Ливии в Сочи на причастность к похищению россиян

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к СК РФ с просьбой, чтобы сотрудники ведомства опросили делегацию ПНС Ливии, которая будет присутствовать на форуме Россия — Африка, насчет задержанных в Триполи социологов организации.

Напомним, что форум намечен на 23–24 октября в Сочи. В составе делегации присутствуют глава Президентского совета Файез Саррадж, глава министерства иностранных дел Мохамед Сияла, постоянный представитель в Африканском союзе Джума Амер и советник главы Ливии по СМИ Хассан Элхуни.

Как отметил Малькевич, фонд располагает доказательствами того, что Саррадж и его окружение причастны к похищению россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Социологи проводили в ливийской столице исследования, однако были задержаны. Почти полгода их содержат в ужасных условиях в тюрьме Митига без предъявлений обвинений. Не исключено, что их пытают.

«Все это происходит с ведома и, очевидно, при активном участии членов Правительства национального согласия Ливии, возглавляемого Файезом Сарраджем. Исходя из этого, мы не можем оценить действия ливийских властей иначе, как проявление политического терроризма, — пишет Малькевич. — В связи с этим мы просим российских правоохранителей опросить членов делегации Ливии относительно судьбы захваченных в Триполи граждан РФ. Прошу считать это заявление также официальным обращением в Следственный комитет РФ».

Вместе с этим, он попросил помочь и представителей общественных организаций, которые занимаются защитой прав человека и оказанием помощи попавшим в беду за рубежом соотечественникам.