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Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

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13:30   22 Октября 2019
Весь мир

Россиянина задержали в Испании по подозрению в убийстве жены

Россиянина задержали в Испании по подозрению в убийстве жены

Россиянина задержали в Испании по подозрению в убийстве жены. Инцидент произошел в городе Дения в ночь на вторник, 22 октября.

Ночью в полицию позвонила женщина и сообщила, что в соседней квартире слышны крики. Через некоторое время правоохранителям позвонила девочка и сообщила, что на ее мать напали. Полицейские прибыли на место, но пострадавшая была уже мертва, ей перерезали горло. В квартире находился 54-летний гражданин России, его доставили в отделение. Дочь женщины находится у соседки.

Семья из России жила в Испании, женщина не раз обращалась в полицию с сообщениями о семейном насилии, суд выписывал ордер в отношении мужчины, которому запрещено приближаться к жене. В полиции считают, что в этот раз мужчина пробрался в квартиру по приставной лестнице, передает РИА Новости. Генконсульство РФ в Барселоне устанавливает обстоятельства трагедии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #убийство #чп #испания

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