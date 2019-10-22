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13:29   22 Октября 2019
Россия

Песков ответил на вопрос о внесении издания The Bell в список иноагентов

Песков ответил на вопрос о внесении издания The Bell в список иноагентов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о внесении издания The Bell в список иностранных агентов.

«Я не располагаю такой информацией, поэтому не могу ответить», – заявил журналистам Песков.

Ранее депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил о намерении обратиться в прокуратуру РФ с требованием проверить издание, публикации которого счет антироссийскими.

Песков ответил на вопрос о внесении издания The Bell в список иноагентов

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков также отмечал, что история издания The Bell начиналась при еще прежней американской администрации. По его словам, Штаты явно возлагали на проект большие надежды, но успехом проект не увенчался. Публикации The Bell получали широкий охват только после упоминаний в других либеральных медиа, а также с помощью раскрутки в социальных сетях. Простаков заметил, что материалы издания довольно однообразны и редко имеют собственный контент.

Напомним, Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором говорится, что The Bell является экспериментом американских спецслужб по созданию антироссийского СМИ.

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Автор: Олег Королев
#россия #песков #политика #новости #общество #the bell

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