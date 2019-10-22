Житель Москвы устроил стрельбу во дворе своего дома

Стрельбу из травматического пистолета во дворе жилого дома на юге Москвы устроил местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости, приводя информацию пресс-службы центрального округа Росгвардии.

«На юго-востоке столицы росгвардейцы задержали 43-летнего москвича, который открыл стрельбу из травматического пистолета во дворе жилого дома», - говорится в сообщении.

Как отмечается, о выстрелах рядом с жилыми домами в полицию сообщил охранник, одного из расположенных поблизости предприятий. Сотрудники вневедомственной охраны обследовали территорию и обнаружили гражданина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Мужчина признался, что это он стрелял в воздух из травматического оружия, при этом он не смог объяснить причину своего поступка.

У нарушителя изъяли пистолет, который был передан сотрудникам полиции для проведения проверки.