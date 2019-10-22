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13:27   22 Октября 2019
Россия

Житель Москвы устроил стрельбу во дворе своего дома

Житель Москвы устроил стрельбу во дворе своего дома

Стрельбу из травматического пистолета во дворе жилого дома на юге Москвы устроил местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом во вторник сообщает РИА Новости, приводя информацию пресс-службы центрального округа Росгвардии.

«На юго-востоке столицы росгвардейцы задержали 43-летнего москвича, который открыл стрельбу из травматического пистолета во дворе жилого дома», - говорится в сообщении.

Как отмечается, о выстрелах рядом с жилыми домами в полицию сообщил охранник, одного из расположенных поблизости предприятий. Сотрудники вневедомственной охраны обследовали территорию и обнаружили гражданина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Мужчина признался, что это он стрелял в воздух из травматического оружия, при этом он не смог объяснить причину своего поступка.

У нарушителя изъяли пистолет, который был передан сотрудникам полиции для проведения проверки.

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Автор: Олег Королев
#москва #россия #происшествия #стрельба #чп #полиция #травматический пистолет

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