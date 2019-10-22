Американский эсминец Porter вошел в грузинский порт Батуми
Американский ракетный эсминец Porter (DDG-78) вошел в грузинский порт Батуми 22 октября. Об этом сообщило посольство США в Грузии.
В американской дипмиссии заявили, что визит подтверждает сотрудничество Вашингтона и Тбилиси путем содействия миру и стабильности в регионе.
Ранее, 13 октября, этот же корабль заходил в порт Одессы.
Эсминец Porter — корабль класса Arleigh Burke, стоящий на вооружении американских ВМС. На борту он несет 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк».
Несколько лет назад судно было усовершенствовано, теперь оно может нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.
The #USSPorter visits Batumi Port https://t.co/k5OEURcgp7 pic.twitter.com/q7xGGGU49k— U.S. Embassy Tbilisi (@usingeo) October 22, 2019