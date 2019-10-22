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13:29   22 Октября 2019
Весь мир

Американский эсминец Porter вошел в грузинский порт Батуми

Американский эсминец Porter вошел в грузинский порт Батуми

Американский ракетный эсминец Porter (DDG-78) вошел в грузинский порт Батуми 22 октября. Об этом сообщило посольство США в Грузии.

В американской дипмиссии заявили, что визит подтверждает сотрудничество Вашингтона и Тбилиси путем содействия миру и стабильности в регионе. 

Ранее, 13 октября, этот же корабль заходил в порт Одессы.

Эсминец Porter — корабль класса Arleigh Burke, стоящий на вооружении американских ВМС. На борту он несет 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк». 

Несколько лет назад судно было усовершенствовано, теперь оно может нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#эсминец #грузия #вмс сша #батуми

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