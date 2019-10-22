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13:27   22 Октября 2019
Весь мир

Астронавты на МКС вынуждены пользоваться российской кухней из-за поломки американской

Астронавты на МКС вынуждены пользоваться российской кухней из-за поломки американской

Американские водонагреватель и плита в модуле Unity вышли из строя, сообщил командир Международной космической станции Лука Пармитано во время переговоров с хьюстонским центром управления полетами.

Как он рассказал, причиной стало короткое замыкание, произошедшее ночью. Американские и европейские астронавты вынуждены использовать российскую кухню в модуле «Звезда», чтобы погреть воду и консервированную еду. Астронавт попросил Хьюстон как можно скорее решить проблему.

Напомним, что на космической кухне немного бытовых приборов: лишь плита для разогрева «консерв» и водонагреватель, который также используют для приготовления сублимированной пищи. Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган, Джессика Меир и итальянец Лука Пармитано.

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Автор: Анна Манц
#космос #мкс #поломка #кухня

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