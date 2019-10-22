Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Министр Орешкин заявил, что Россия не готова к искусственному интеллекту

Министр Орешкин заявил, что Россия не готова к искусственному интеллекту

 Суд определит меру пресечения для Серебренникова 1 ноября

Суд определит меру пресечения для Серебренникова 1 ноября
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Путин считает востребованными консультации с Эрдоганом на фоне ситуации в САР

Путин считает востребованными консультации с Эрдоганом на фоне ситуации в САР

 Американка превратила дом в зверинец, приютив 245 питомцев и потеряв детей

Американка превратила дом в зверинец, приютив 245 питомцев и потеряв детей
Министр Орешкин заявил, что Россия не готова к искусственному интеллекту

Министр Орешкин заявил, что Россия не готова к искусственному интеллекту

 Суд определит меру пресечения для Серебренникова 1 ноября

Суд определит меру пресечения для Серебренникова 1 ноября
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Путин считает востребованными консультации с Эрдоганом на фоне ситуации в САР

Путин считает востребованными консультации с Эрдоганом на фоне ситуации в САР

 Американка превратила дом в зверинец, приютив 245 питомцев и потеряв детей

Американка превратила дом в зверинец, приютив 245 питомцев и потеряв детей
13:19   22 Октября 2019
Россия

ГД приняла закон о единой системе поиска сведений о залоге движимого имущества

ГД приняла закон о единой системе поиска сведений о залоге движимого имущества

Государственная дума приняла закон о создании единой системы поиска информации о залоге и других обременениях движимого имущества, который вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Система не только улучшит прозрачность сделок, но и минимизирует риски мошенничества с имуществом.

Также единая система поиска сведений о залоге движимого имущества соответствует рекомендациям методологии рейтинга Всемирного банка Doing Business. Сейчас в РФ действуют два реестра — уведомлений о залоге движимого имущества, который создала Федеральная нотариальная палата, и ЕФРС о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности (ЕФРС).

Однако единой системы поиска по ним нет, поэтому предложили ее создать, чтобы упростить доступ к информации. Единую систему поиска в двух реестрах сделают на базе «Единого портала государственных и муниципальных услуг», через который в автоматическом режиме передадутся запросы на представление информации. При этом портал не регистрирует и не хранит сведения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #поиски #имущество #залог

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...