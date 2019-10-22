ГД приняла закон о единой системе поиска сведений о залоге движимого имущества

Государственная дума приняла закон о создании единой системы поиска информации о залоге и других обременениях движимого имущества, который вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Система не только улучшит прозрачность сделок, но и минимизирует риски мошенничества с имуществом.

Также единая система поиска сведений о залоге движимого имущества соответствует рекомендациям методологии рейтинга Всемирного банка Doing Business. Сейчас в РФ действуют два реестра — уведомлений о залоге движимого имущества, который создала Федеральная нотариальная палата, и ЕФРС о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности (ЕФРС).

Однако единой системы поиска по ним нет, поэтому предложили ее создать, чтобы упростить доступ к информации. Единую систему поиска в двух реестрах сделают на базе «Единого портала государственных и муниципальных услуг», через который в автоматическом режиме передадутся запросы на представление информации. При этом портал не регистрирует и не хранит сведения.