Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями москвичи будут получать лекарства бесплатно

Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями москвичи смогут получать ряд лекарств бесплатно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Московское правительство утвердило программу бесплатного медицинского обеспечения жителей столицы. По словам Собянина, большинству заболевших приходится принимать дорогостоящие препараты в течение всей жизни. Поэтому власти Москвы будут закупать для горожан восемь новых лекарств, которые предназначены для трех групп больных.

Первая группа — те люди, которые перенесли острый инфаркт миокарда и имеют риск получить его повторно. Вторая группа — люди, страдающие от мерцательной аритмии. В третью группу входят москвичи с высоким уровнем содержания холестерина в крови. Все эти пациенты смогут получать лекарства бесплатно.

Как отметил Сергея Собянин, выдача антикоагулянтов начнется в ближайшие дни, остальные лекарства бесплатно можно будет получить с нового года. Всего на бесплатные препараты могут рассчитывать 80 тысяч сердечников.