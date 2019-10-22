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13:09   22 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган прилетел в Сочи

Эрдоган прилетел в Сочи

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, где у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что предстоящие переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обещают быть долгими. Так как лидерам предстоит обсудить множество вопросов, и главной темой станет, конечно, Сирия.

Также Песков сообщил, что Путин хочет разобраться в ситуации, обсудить планы Турции в Сирии, и сопоставить позицию Анкары с общими планами по продвижению сирийского политического урегулирования.

Напомним: 9 октября президент Турции Релджеп Тайип Эрдоган заявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» в приграничных северных районах Сирии. 17 октября Эрдоган заключил соглашение с вице-президентом США Майком Пенсом о перемирии сроком на 120 часов, чтобы курды-террористы, против которых проводится военная операция, могли отойти на 30 километров от турецкой границы. Отправляясь на переговоры с Владимиром Путиным в Сочи 22 октября, Эрдоган заявил, что время перемирия истекает, и. если курдские боевики не покинут буферную зону в течение 35 часов, удары турецкой армии по ним возобновятся.

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Автор: Александр Люблинский
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