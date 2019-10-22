Совфед встревожил дефицит кадров в системе здравоохранения

Сенаторы готовы реализовать поручения российского лидера, которые направлены на развитие системы национального здравоохранения. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

В августе президент РФ Владимир Путин заявил о провале в первичном звене здравоохранения и поручил правительству к 1 октября не только подготовить принципы модернизации системы, но и разработать соответствующие региональные программы. В начале октября премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил разработанные принципы модернизации.

«Совет Федерации будет эффективным образом участвовать в реализации поручений, которые дал президент», — сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, сенаторов встревожил дефицит кадров и наличие региональных диспропорций в обеспеченности медицинскими специалистами. Сейчас в первичном звене не хватает более 25 тысяч врачей и 130 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала.

Амбулаторные подразделения укомплектованы врачами на 80 процентов. При этом в 43 регионах данный показатель ниже среднего значения, объяснила Валентина Матвиенко. Так случилось, потому что управление и развитие кадрового потенциала отрасли в целом не отвечает современным вызовам и потребностям россиян.

Спикер СФ полагает, что министерство здравоохранения не в полной мере координирует работу с регионами. Так при сборе региональных заявок на целевое обучение специалистов в 2019 году выявили, что потребность ряда субъектов не соответствует дефицитным позициям медицинских организаций. Хотя задача ведомства подготавливать специалистов в соответствии с реальными потребностями регионов.