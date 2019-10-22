Спасатели нашли тела еще двух погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае. Их считали без вести пропавшими. Таким образом, жертвами ЧП стали 17 человек. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее сообщилось о 15 погибших.

Напомним, трагедия случилась в субботу рано утром по местному времени. Селевой поток прорвал дамбу технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба вблизи поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Волна, которая разрушила дамбу, достигала 4-5 метров.

Позже в СКР уточнили, что в результате ЧП были разрушены пять дамб. Все они были построены незаконно. Суд арестовал троих подозреваемых — гендиректора артели, начальника и мастера участка.