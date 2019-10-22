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13:05   22 Октября 2019
Россия

Росстат констатировал снижение уровня бедности в России

Росстат констатировал снижение уровня бедности в России

Россиян, которым не хватает средств на еду, становится все меньше, сообщили в пресс-службе Росстата. Их количество сократилось с четырех до 1,8 процента.

Вместе с тем, выросло и число семей, которые имеют достаточно денег не только на еду и одежду, но и товары длительного пользования. За первые два квартала текущего года их число увеличилось более чем на два процента и составило 32,6.

«Это положительная тенденция: перераспределение происходит за счет сокращения доли наименее обеспеченных групп населения и их перехода в группы с более высокими доходами», — объяснили в ведомстве.

Из-за сокращения доли самых бедных граждан подскочило количество домохозяйств с доходом, достаточным лишь на приобретение еды и одежды. В 2019 году показатель поднялся вверх до 49,4 процента.

Как подчеркнули специалисты Росстата, сведения за третий квартал положительно скорректировали данные за прошлый период. Теперь показатель снижения доходов равен не 0,2 процента, а 0,1.

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Автор: Анна Манц
#бедность #росстат

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