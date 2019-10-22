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13:05   22 Октября 2019
Россия

Песков объяснил, почему «нормандский формат» испытывает трудности

Песков объяснил, почему «нормандский формат» испытывает трудности

Одна из сторон «нормандского формата» постоянно меняет позицию и отходит от договоренностей, затрудняя подготовку к саммиту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о том, находится ли «нормандский формат» в тупике, если глава РФ Владимир Путин провел переговоры с президентами Германии и Франции, Песков уточнил, что такой формат саммита испытывает трудности.

«Нормандскому формату сейчас тяжело. Он в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон допускает отхождение от этого корпуса договоренностей, затрудняя подготовку к столь необходимому саммиту», — заявил Песков.

Песков объяснил, почему «нормандский формат» испытывает трудности

Никаких конкретных сроков проведения встречи в «нормандском формате» сейчас нет «и быть не может», уточнил пресс-секретарь президента. Подготовка в саммиту не может вестись из-за постоянной перемены позиций одной из сторон.

«Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит», — заключил Песков.

11 октября в Евросоюзе заявили, что видят прогресс в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, но хотели бы услышать оценку президента Украины Владимира Зеленского.

Песков объяснил, почему «нормандский формат» испытывает трудности

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Автор: Тимофей Булочкин
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