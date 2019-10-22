Facebook пытается оправдать собственные нарушения законодательства РФ, считают в Совфеде

Facebook пытается оправдаться за собственные нарушения законодательства РФ. Об этом заявил российский сенатор Олег Морозов.

По словам Морозова, Facebook пытается оправдаться за собственные нарушения, обвиняя Россию в якобы вмешательстве в предстоящие президентские выборы в США.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания зафиксировала попытки вмешательства в президентские выборы в США со стороны Китая, Ирана и РФ. Одновременно с этим Роскомнадзор заявил, что в день выборов 8 сентября сайт Facebook показывал политическую рекламу.

Член Совета Федерации Олег Морозов отметил, что Facebook не предоставили никаких доказательств своим обвинениям, в то время как сами нарушали российские законы.