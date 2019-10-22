Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Кубинский лидер Марио Диас-Канель Бермудес прилетит в Минск с официальным визитом и встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил представитель пресс-службы президента республики.

По его словам, президенты Белоруссии и Кубы проведут переговоры как в узком, так и расширенном составах, в ходе которых обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повесток дня. Определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества Минска с Гаваной.

Александр Лукашенко и Марио Диас-Канель Бермудес затронут торгово-экономическую тематику, в частности вопросы реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий. Запланировали подписание ряда международных документов, которые позволят расширить взаимодействие Белоруссии и Кубы в различных отраслях.