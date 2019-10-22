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12:33   22 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Сергей Сивохо рассказал, чем займется на посту в СНБО Украины

Сергей Сивохо рассказал, чем займется на посту в СНБО Украины

Сергей Сивохо рассказал, чем займется на посту в СНБО Украины. Накануне украинский комик, экс-участник команды КВН «Дрим-тим» написал в Facebook, что получил должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по Донбассу.

Как пишет Сивохо, на новом посту он займется вопросами гуманитарной политики и работой «с людьми и смыслами». Он отметил, что предстоит работа в большой команде профессионалов, которые являются выходцами с Донбасса, как и он.

«Все очень хотят закончить эту войну. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать», — пишет Сергей Сивохо в Facebook.

Кроме того, украинский комик посоветовал не спешить делать выводы о его назначении, а также анонсировал, что в скором времени появится тема для конструктивных дискуссий.

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Автор: Ольга Воскресенская
#донбасс #украина #политика #снбо украины

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