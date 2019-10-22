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 Песков рассказал о планах Путина на вторник

Песков рассказал о планах Путина на вторник
12:35   22 Октября 2019
Весь мир

Песков рассказал о планах Путина на вторник

Песков рассказал о планах Путина на вторник

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начнется в течение ближайших часа-полутора. Об этом журналистам рассказал официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства уже находится в Сочи и уже провел встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Путин сейчас обсуждает направления, курируемые руководителями правительства: вчера была встреча с Голодец, сегодня с Голиковой», - уточнил пресс-секретарь президента.

Также он добавил, что в течение часа-полутора начнется встреча президента РФ с турецким лидером, в ходе которой Путин и Эрдоган обсудят сирийскую ситуацию, и, в частности, обстановку на северо-востоке САР.

«Мы с вами являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между США и Турцией, потому Путину есть, о чем поговорить со своим коллегой», - добавил Песков.

По словам Пескова, в ходе встречи Путин и Эрдоган обсудят также двусторонние вопросы, так как Россию и Турцию объединяет целый комплекс торгово-экономических отношений.

Песков рассказал о планах Путина на вторник

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Автор: Александр Люблинский
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