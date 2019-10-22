Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Лидер Украины Владимир Зеленский пригласил Нурсултана Назарбаева приехать с визитом. Об этом сообщили в пресс-службе первого президента Казахстана.

22 октября на встрече в Токио Назарбаев поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Он отметил, что регулярно следит за событиями на Украине, поскольку он неравнодушен к судьбе этой страны. Первый лидер Казахстана добавил, что обеспокоен ситуацией на Украине и «особо подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».

«Вы были избраны с большим доверием народа. У Вас есть все возможности осуществить намеченные Вами планы», — подчеркнул Назарбаев, обращаясь к Зеленскому.

Украинский лидер пригласил Назарбаева посетить страну, а также обсудил с ним вопросы увеличения товарооборота и укрепления отношений между двумя странами.