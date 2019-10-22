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12:40   22 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Лидер Украины Владимир Зеленский пригласил Нурсултана Назарбаева приехать с визитом. Об этом сообщили в пресс-службе первого президента Казахстана.

22 октября на встрече в Токио Назарбаев поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Он отметил, что регулярно следит за событиями на Украине, поскольку он неравнодушен к судьбе этой страны. Первый лидер Казахстана добавил, что обеспокоен ситуацией на Украине и «особо подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины». 

«Вы были избраны с большим доверием народа. У Вас есть все возможности осуществить намеченные Вами планы», — подчеркнул Назарбаев, обращаясь к Зеленскому. 

Украинский лидер пригласил Назарбаева посетить страну, а также обсудил с ним вопросы увеличения товарооборота и укрепления отношений между двумя странами.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #назарбаев #зеленский

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