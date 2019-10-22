Московские «Россети» выявили воровство электроэнергии на 850 тысяч рублей

Сотрудники Московской объединенной электросетевой компании, которая работает под брендом «Россети», провели в столице рейд «Честный киловатт» и выявили два случая хищения электроэнергии на общую сумму более 850 тысяч рублей.

По информации МОЭСК, одним из недобросовестных потребителей оказался владелец компьютерного клуба, расположенного в центре Москвы​​​. В ходе проверки энергетики обнаружили, что компьютерный клуб подключил питающий кабель помимо прибора учета.

«Иными словами, часть потребляемой заведением электроэнергии никак не учитывалась», — объяснили в компании.

По факту нарушения составили акт о безучетном потреблении электрической энергии в объеме более 137 тысяч киловатт-часов, стоимость которых превышает 750 тысяч рублей. Еще одно подключение в обход электросчетчика обнаружили в нежилом помещении, расположенном северо-западе Москвы. Электросчетчик недосчитал более 20 тысяч киловатт-часов стоимостью более 110 тысяч рублей.