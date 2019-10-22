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12:28   22 Октября 2019
Россия

Московские «Россети» выявили воровство электроэнергии на 850 тысяч рублей

Московские «Россети» выявили воровство электроэнергии на 850 тысяч рублей

Сотрудники Московской объединенной электросетевой компании, которая работает под брендом «Россети», провели в столице рейд «Честный киловатт» и выявили два случая хищения электроэнергии на общую сумму более 850 тысяч рублей.

По информации МОЭСК, одним из недобросовестных потребителей оказался владелец компьютерного клуба, расположенного в центре Москвы​​​. В ходе проверки энергетики обнаружили, что компьютерный клуб подключил питающий кабель помимо прибора учета.

«Иными словами, часть потребляемой заведением электроэнергии никак не учитывалась», — объяснили в компании.

По факту нарушения составили акт о безучетном потреблении электрической энергии в объеме более 137 тысяч киловатт-часов, стоимость которых превышает 750 тысяч рублей. Еще одно подключение в обход электросчетчика обнаружили в нежилом помещении, расположенном северо-западе Москвы. Электросчетчик недосчитал более 20 тысяч киловатт-часов стоимостью более 110 тысяч рублей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#хищения #электроэнергия #россети

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