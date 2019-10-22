В МИД РФ заявили о неясной судьбе закона об особом статусе Донбасса

Дальнейшая судьба закона об особом статусе Донбасса еще не ясна, указал заместитель главы российского министерства иностранных дел Андрей Руденко в комментарии РИА Новости 22 октября.

Он напомнил, что 1 октября Украина подписала согласованный «нормандской четверкой» текст имплементации «формулы Штайнмайера» в ее законодательство. Теперь правительство страны должно внести соответствующие предложения на рассмотрение в Верховную Раду.

«Но здесь есть одно «но», — заметил дипломат.

Срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», то есть об особом статусе Донбасса, истекает 31 декабря этого года. Украинские власти думают над разработкой нового закона.

«Таким образом, ясности относительно дальнейшей судьбы особого статуса Донбасса пока нет», — констатировал замминистра.

Напомним, что закон об особом статусе Донбасса еще в 2014 году приняли за заседании Рады, однако так и не ввели в действие. В прошлом году его продлили.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В те годы регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.