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12:35   22 Октября 2019
Весь мир

Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда

Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда

Военнослужащие Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии привезли гуманитарную помощь жителям села Бустан провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Нуждающиеся получили более пяти тонн продовольствия и предметов первой необходимости, а ученикам местной школы россияне выдали рюкзаки, спортивный инвентарь и письменные принадлежности. По словам заместителя шейха Джараха Сельми Бельаса, жители Бустана оказались в тяжелой ситуации из-за действий террористических группировок.

Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейд

Бельас подчеркнул, что район пострадал от атак запрещенных в РФ террористических организаций «Джебхат Ан-Нусра*» и «ИГ*». Боевики ущемляли права местных жителей, уничтожили электроснабжение и коммуникации, а также осуществляли гонения на религиозной почве. После того, как боевиков уничтожили военные Сирийской арабской армии и российские ВС, инфраструктура в деревне восстанавливается.

Российская сторона оказывает гуманитарную помощь сирийским жителям на протяжении всего сирийского военного конфликта. 21 октября сообщалось, что шестеро сирийских детей вернулись на родину из России, где находились в петербургском санатории на лечении — некоторые получили протезы.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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