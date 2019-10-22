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12:16   22 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган надеется на помощь России в борьбе с курдами-террористами в Сирии

Эрдоган надеется на помощь России в борьбе с курдами-террористами в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с российским лидером Владимиром Путиным шаги по прекращению деятельности курдов-террористов в Сирии. Об этом он заявил в преддверии встречи с президентом РФ.

По словам Эрдогана, он планирует обсудить с Путиным прекращение деятельности курдов-террористов в тех районах, где присутствуют силы правительства Турции. По мнению турецкого лидера, Россия и Турция едины во мнении, что необходимо вести борьбы со всеми видами терроризма в мире. Эрдоган подчеркнул, что в будущем курдам-радикалам нет места в Сирии.

Кроме того, президент Турции выразил надежду, что сотрудничество с Москвой поможет ликвидировать угрозу терроризма в стране. Встреча Эрдогана и Путина состоится во вторник, 22 октября, в Сочи.

Армия Турции проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена на создание буферной зоны безопасности на границе двух стран. Как подчеркивает Анкара, операция ведется не против курдов как народности, а против тех представителей курдских бандформирований, которые объединились с террористами ИГ* (запрещено в РФ) и захватили территории на севере Сирии, убивая местное население и устанавливая свои порядки.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#путин #сирия #турция #эрдоган #политика #весь мир

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