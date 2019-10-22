ЮНЕСКО учредила премию Менделеева

Исполнительный совет ЮНЕСКО учредил международную премию имени русского ученого Дмитрия Менделеева, сообщили в пресс-службе организационного комитета Международного года Периодической таблицы химических элементов.

Отмечается, что это произошло накануне, 21 октября, на 207-й сессии совета организации в Париже.

«Исполсовет ЮНЕСКО принял решение аккламацией, без голосования, поддержав учреждение премии аплодисментами», — указали в пресс-службе.

Премию будут присуждать за прорывные открытия, инновации и активное содействие в области фундаментальных наук. Ежегодно ее смогут получить два человека. Общий размер награды составляет полмиллиона долларов, то есть по 250 тысяч на обладателя. Ожидается, что первые премии выдадут уже в будущем году.

Стоит отметить, что под эгидой ЮНЕСКО организовано уже 23 премии, 12 из которых находятся в научном поле. Обычно их вручают в парижской штаб-квартире учреждения. Генеральная ассамблея Организации объединенных наций провозгласила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов.