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12:14   22 Октября 2019
Россия

Орешкин заявил, что инфляция по итогам года будет «гораздо ниже» прогноза МЭР

Орешкин заявил, что инфляция по итогам года будет «гораздо ниже» прогноза МЭР

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция по итогам текущего года будет гораздо ниже изначальных прогнозов в 3,8 процента. Речь об этом зашла в кулуарах форума «Открытые инновации».

«Мы уже опустились ниже отметки в 3,8 процента, мы видим, что эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования», — отметил Орешкин.

Остальные прогнозы на 2019 год министерство менять не планирует, поскольку квартальные показатели достаточно изменчивы. При этом прогнозируется, что в 2020 году инфляция составит три процента, а в 2021-2024 годах сохранится на уровне четырех процентов.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #минэкономразвития #инфляция #орешкин

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