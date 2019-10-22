Орешкин заявил, что инфляция по итогам года будет «гораздо ниже» прогноза МЭР

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция по итогам текущего года будет гораздо ниже изначальных прогнозов в 3,8 процента. Речь об этом зашла в кулуарах форума «Открытые инновации».

«Мы уже опустились ниже отметки в 3,8 процента, мы видим, что эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования», — отметил Орешкин.

Остальные прогнозы на 2019 год министерство менять не планирует, поскольку квартальные показатели достаточно изменчивы. При этом прогнозируется, что в 2020 году инфляция составит три процента, а в 2021-2024 годах сохранится на уровне четырех процентов.