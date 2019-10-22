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11:56   22 Октября 2019
Россия

Дело Серебренникова поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения

Дело Серебренникова поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения

Дело режиссера Кирилла Серебренникова поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Известно, что материалы дела поступили в суд, сейчас в течение 30 дней его распределят одному из судей, а затем назначат первый судебный процесс. Рассмотрение дела начнется снова.

В сентябре Мещанский суд вернул дело о хищениях в «Седьмой студии» в прокуратуру. Кирилла Серебренникова и остальных фигурантов дела освободили от подписки о невыезде. Гособвинение с решением суда не согласилось и подало апелляцию. В ходе рассмотрения жалобы Мосгорсуд отменил возврат дела в прокуратуру, поэтому его вновь будут рассматривать в том же суде.

Режиссер Кирилл Серебренников, а также продюсеры Алексей Малободский и Юрий Итин подозреваются в хищении 133 миллионов рублей, которые «Седьмая студия» получила на развитие и популяризацию современного искусства страны в рамках проекта «Платформа» в период с 2011 по 2014 годы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#суд #россия #серебренников #общество #седьмая студия

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