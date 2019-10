Российский павильон впервые представили на выставке Industrial Transformation

По его словам, в Сингапуре открыли международную выставку технологий промышленной трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая продлится до 24 октября. Industrial Transformation состоит из многочисленных конференций, семинаров и демонстрационных показов.

Министерство промышленности и торговли РФ совместно с Российско-Сингапурским деловым советом организовали объединенную экспозицию, чтобы продвинуть отечественные высокотехнологичные компании на зарубежных рынках. В павильоне экспонируется более 15 российских инновационных компаний — лидеров своих отраслей.

