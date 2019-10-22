Российский павильон впервые представили на выставке Industrial Transformation

Объединенный российский павильон впервые представили на крупнейшей в Азии международной выставке цифровой трансформации промышленности Industrial Transformation Asia Pacific 2019. Об сообщил во вторник, 22 октября, представитель Российско-Сингапурского делового совета.

По его словам, в Сингапуре открыли международную выставку технологий промышленной трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая продлится до 24 октября. Industrial Transformation состоит из многочисленных конференций, семинаров и демонстрационных показов.

Министерство промышленности и торговли РФ совместно с Российско-Сингапурским деловым советом организовали объединенную экспозицию, чтобы продвинуть отечественные высокотехнологичные компании на зарубежных рынках. В павильоне экспонируется более 15 российских инновационных компаний — лидеров своих отраслей.