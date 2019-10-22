Курды-террористы по плану Трампа захватывают сирийскую нефть

Обеспечение интересов США в сфере сирийской нефти очень важно для президента Дональда Трампа, уверен сотрудник Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков.

Об этом востоковед рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. По его словам, Трамп уже не в первый раз объявляет о выводе войск из Сирии, после чего ничего не происходит — на место регулярной американской армии могут придти частные военные компании, участвовавшие в других американских операциях, например, в Ираке.

«Однако оговорка о том, что обеспечение интересов Соединенных Штатов в области сирийской нефти очень важно для Трампа — это принципиальный момент. Не стоит забывать, что контроль областей на границе с Ираком американцы осуществляют именно по этой причине — американцам очень хотелось бы сохранить контроль над сирийскими нефтегазовыми ресурсами», — заявил Егорсенков.

Востоковед подчеркнул, что соответствующего подхода Трампа к Сирии ожидают не только избиратели перед президентскими выборами в США 2020 года, но и его политические «кредиторы». «Уже началась предвыборная кампания в Соединенных Штатах, и здесь, в целом, все увязано воедино», — уверен эксперт.