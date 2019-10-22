Украинский министр экономики ответил Коломойскому, что не скрывал своей дебильности

Украинский министр экономики Тимофей Милованов ответил Игорю Коломойскому, что не скрывал своей дебильности. Об этом министр заявил в ходе встречи с журналистами.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что Милованову необходимо уйти в отставку. Милованов ответил, что в «нормальных странах» заявления олигархов не комментируют, поэтому он тоже делать этого не будет.

«Я никогда не скрывал, что дебил. Шучу, конечно», — прокомментировал Милованов оскорбление в свой адрес.

Ранее глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов заявил, что для самообразования не нужно читать книги.