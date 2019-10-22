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11:42   22 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский министр экономики ответил Коломойскому, что не скрывал своей дебильности

Украинский министр экономики ответил Коломойскому, что не скрывал своей дебильности

Украинский министр экономики Тимофей Милованов ответил Игорю Коломойскому, что не скрывал своей дебильности. Об этом министр заявил в ходе встречи с журналистами.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что Милованову необходимо уйти в отставку. Милованов ответил, что в «нормальных странах» заявления олигархов не комментируют, поэтому он тоже делать этого не будет.

«Я никогда не скрывал, что дебил. Шучу, конечно», — прокомментировал Милованов оскорбление в свой адрес.

Ранее глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов заявил, что для самообразования не нужно читать книги.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #коломойский

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