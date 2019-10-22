Камерун нуждается в российских боевых вертолетах и бронетранспортерах

Камерун хочет купить российские бронетранспортеры, чтобы перевозить военных. Об этом сообщил во вторник, 22 октября, посол африканской республики в Москве Махамат Паба Сале. По его словам, Яунде также интересуют военно-транспортные и боевые вертолеты из РФ.

Посол добавил, что посетил в России многие выставки вооружений, а на одной из них встретился с начальником штаба сухопутных войск Камеруна, который сказал: «Вот техника, которая нам нужна» и указал на бронетранспортеры для перевозки войск.

«Они нам нужны, потому что в Камеруне мы имеем дело с боевиками группировки «Боко Харам», — объяснил Махамат Паба Сале.

Бывает так, что боевики радикальной нигерийской исламистской организации устанавливают мины на маршрутах следования камерунских военных. Если автомобиль не бронированный, тогда при наезде на мины гибнут люди, передает РИА Новости.