Россияне рассказали, как и зачем они принимают витамины

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, чтобы узнать, какие у россиян отношения с витаминами. Результаты исследования опубликовали 22 октября.

Каждый десятый, следует из данных, упортебляет витамины и минеральные вещества постоянно. Еще 13 и 23 процента добавляют их в свой рацион три-четыре и один-два раза в год. Оставшаяся половина пьет их при необходимости или ухудшении здоровья.

Больше 50 процентов россиян, принимающих такие добавки эпизодами, находятся в возрасте от 25 до 34 лет. На постоянной же основе их чаще употребляют люди страше 60 лет.

Специалисты ВЦИОМ также спросили у респондентов зачем они принимают витамины и минеральные вещества. Пятая часть ответила, что из-за проблем со здоровьем, 15 процентов — для общего состояния, а 13 процентам их рекомендовали специалисты. Оставшиеся выбрали вариант ответа про иммунитет и профилактику.

Треть опрошенных уверена, что в потребляемой пищи не содержатся все необходимые организмы вещества и поэтому важно принимать их дополнительно. Остальная часть считает, что при сбалансированном питании организму всего достаточно. Примечательно, что почти 70 процентов россиян пьют добавки только после консультаций с врачом. Советом близких воспользовались 19 процентов, еще 14 нашли данные в сети, а 13 — получили рекомендации аптечного фармацевта.

ВЦИОМ провел опрос методом телефонного интервью 14 октября. В нем поучаствовали свыше 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Погрешность не превышает двух с половиной процентов.