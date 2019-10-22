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11:43   22 Октября 2019
Весь мир

Турция возобновит операцию против курдов-террористов в Сирии, если США не сдержат обещаний

Турция возобновит операцию против курдов-террористов в Сирии, если США не сдержат обещаний

Президент Турции Тайип Эрдоган 22 октября перед вылетом в Сочи заявил, что возобновит операцию против курдов-террористов в Сирии, если Штаты не сдержат своих обещаний.

17 октября Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились, что Анкара приостановит операцию против радикальных курдов на 120 часов. За это время военнизированные курдские отряды должны отойти от предполагаемой 30-километровой безопасной зоны на границе с Турцией. Если они этого не сделают, турецкие военные возобновят операцию.Турция возобновит операцию против курдов-террористов в Сирии, если США не сдержат обещаний

Операция «Источник мира» началась 9 октября. Она направлена против курдов-террористов, а также боевиков запрещенной организации ИГ*. Анкара в ходе нее планирует создать на севере Сирии так называемую буферную зону, которая станет «защитным поясом» для ее рубежей. 

Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от ИГ* заняли сирийские земли и начали оказывать давление на местное население. Курды-боевики не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими территории.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #турция #курды #эрдоган

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