Глава Роскосмоса не планировал участвовать в Международном аэронавтическом конгрессе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не полетит в Вашингтон на Международный аэронавтический конгресс (IAC2019) не из-за отсутствия визы, а потому что не планировал участвовать в мероприятии. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил РИА Новости представитель российской госкорпорации.

«Не планировалось», — ответили в Роскосмосе​​​.

Российскую делегацию на конгрессе возглавят космонавт Сергей Крикалев и заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Ранее ряд СМИ сообщили, что глава Роскосмоса не полетел на конгресс, потому что Рогозину в очередной раз не дали американскую визу.

В январе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отозвало приглашение главе Роскосмоса посетить США после возражений американских сенаторов, а в сентябре Дмитрию Рогозину отказали в визе для участия в генассамблее ООН.