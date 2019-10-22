Глава Роскосмоса не планировал участвовать в Международном аэронавтическом конгрессе
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не полетит в Вашингтон на Международный аэронавтический конгресс (IAC2019) не из-за отсутствия визы, а потому что не планировал участвовать в мероприятии. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил РИА Новости представитель российской госкорпорации.
«Не планировалось», — ответили в Роскосмосе.
Российскую делегацию на конгрессе возглавят космонавт Сергей Крикалев и заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Ранее ряд СМИ сообщили, что глава Роскосмоса не полетел на конгресс, потому что Рогозину в очередной раз не дали американскую визу.
В январе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отозвало приглашение главе Роскосмоса посетить США после возражений американских сенаторов, а в сентябре Дмитрию Рогозину отказали в визе для участия в генассамблее ООН.
Специалисты провели коррекцию перехода на номинальную траекторию аппарата #СпектрРГ, что означает завершение этапа перелёта аппарата в окрестность точки либрации L2 системы «Солнце — Земля»! ????⚡Наблюдения будут проводиться в течение 6,5 лет — https://t.co/zfmDp5FbXr pic.twitter.com/YBZ4JMFg95— РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 октября 2019 г.