Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Facebook пытается оправдать собственные нарушения законодательства РФ, считают в Совфеде

Facebook пытается оправдать собственные нарушения законодательства РФ, считают в Совфеде

 В МИД РФ заявили о неясной судьбе закона об особом статусе Донбасса

В МИД РФ заявили о неясной судьбе закона об особом статусе Донбасса
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда

Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда

 Песков рассказал о планах Путина на вторник

Песков рассказал о планах Путина на вторник
Facebook пытается оправдать собственные нарушения законодательства РФ, считают в Совфеде

Facebook пытается оправдать собственные нарушения законодательства РФ, считают в Совфеде

 В МИД РФ заявили о неясной судьбе закона об особом статусе Донбасса

В МИД РФ заявили о неясной судьбе закона об особом статусе Донбасса
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда

Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда

 Песков рассказал о планах Путина на вторник

Песков рассказал о планах Путина на вторник
11:23   22 Октября 2019
Россия

Глава Роскосмоса не планировал участвовать в Международном аэронавтическом конгрессе

Глава Роскосмоса не планировал участвовать в Международном аэронавтическом конгрессе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не полетит в Вашингтон на Международный аэронавтический конгресс (IAC2019) не из-за отсутствия визы, а потому что не планировал участвовать в мероприятии. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил РИА Новости представитель российской госкорпорации.

«Не планировалось», — ответили в Роскосмосе​​​.

Российскую делегацию на конгрессе возглавят космонавт Сергей Крикалев и заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Ранее ряд СМИ сообщили, что глава Роскосмоса не полетел на конгресс, потому что Рогозину в очередной раз не дали американскую визу.

В январе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отозвало приглашение главе Роскосмоса посетить США после возражений американских сенаторов, а в сентябре Дмитрию Рогозину отказали в визе для участия в генассамблее ООН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #рогозин #виза #роскосмос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...