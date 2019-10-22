ЦБ РФ может снизить ключевую ставку 25 октября, узнали СМИ
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку 25 октября. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на прогнозы экспертов.
Ожидается, что ключевая ставка может понизиться на 0,5 процентных пункта, а не на 0,25, как бывает ранее. Если это произойдет, то ключевая ставка составит 6,5 процента годовых. В последний раз ключевую ставку понижали на 0,5 около двух лет назад.
Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки. Напомним, что в 2019 году ключевую ставку снижали три раза: в июне, июле и сентябре.