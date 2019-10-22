Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Facebook пытается оправдать собственные нарушения законодательства РФ, считают в Совфеде

Facebook пытается оправдать собственные нарушения законодательства РФ, считают в Совфеде

 В МИД РФ заявили о неясной судьбе закона об особом статусе Донбасса

В МИД РФ заявили о неясной судьбе закона об особом статусе Донбасса
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда

Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда

 Песков рассказал о планах Путина на вторник

Песков рассказал о планах Путина на вторник
Facebook пытается оправдать собственные нарушения законодательства РФ, считают в Совфеде

Facebook пытается оправдать собственные нарушения законодательства РФ, считают в Совфеде

 В МИД РФ заявили о неясной судьбе закона об особом статусе Донбасса

В МИД РФ заявили о неясной судьбе закона об особом статусе Донбасса
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда

Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда

 Песков рассказал о планах Путина на вторник

Песков рассказал о планах Путина на вторник
11:31   22 Октября 2019
Россия

Губернатор Хабаровского края увеличил расходы на свое содержание

Губернатор Хабаровского края увеличил расходы на свое содержание

Расходы на содержание губернатора Сергея Фургала выросли несмотря на многомиллиардный госдолг Хабаровского края.

Проект бюджета на 2020−2022 годы сейчас составляет 11,899 миллионов рублей, выделенных на губернатора Хабаровского края, сообщает корреспондент Regnum. В предыдущей редакции расходы на эти цели составляли 11,545 миллионов рублей на ближайшие три года, а плановые расходы исчислялись 9,999 и 9,798 миллионами рублей на 2020 и 2021 год.

Фургал стал губернатором региона после выборов в сентябре 2018 года — он баллотировался от фракции ЛДПР, а до этого был депутатом Государственной думы РФ. Нынешний глава Хабаровского края обошел в предвыборной гонке экс-главу региона Вячеслава Шпорта.

Губернатор Хабаровского края увеличил расходы на свое содержание

Напомним, по последним данным Министерства финансов РФ, Хабаровский край имеет наибольший совокупный госдолг среди всех субъектов Дальнего Востока — 52,09 миллиардов рублей, сообщает ИА «Восток России».

Ранее власти Приморья сообщили, что чаще других пользуются электронными визами для посещения Дальнего Востока китайские туристы.

Губернатор Хабаровского края увеличил расходы на свое содержание

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #губернатор #политика #общество #хабаровск #дальний восток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...