Губернатор Хабаровского края увеличил расходы на свое содержание

Расходы на содержание губернатора Сергея Фургала выросли несмотря на многомиллиардный госдолг Хабаровского края.

Проект бюджета на 2020−2022 годы сейчас составляет 11,899 миллионов рублей, выделенных на губернатора Хабаровского края, сообщает корреспондент Regnum. В предыдущей редакции расходы на эти цели составляли 11,545 миллионов рублей на ближайшие три года, а плановые расходы исчислялись 9,999 и 9,798 миллионами рублей на 2020 и 2021 год.

Фургал стал губернатором региона после выборов в сентябре 2018 года — он баллотировался от фракции ЛДПР, а до этого был депутатом Государственной думы РФ. Нынешний глава Хабаровского края обошел в предвыборной гонке экс-главу региона Вячеслава Шпорта.

Напомним, по последним данным Министерства финансов РФ, Хабаровский край имеет наибольший совокупный госдолг среди всех субъектов Дальнего Востока — 52,09 миллиардов рублей, сообщает ИА «Восток России».

Ранее власти Приморья сообщили, что чаще других пользуются электронными визами для посещения Дальнего Востока китайские туристы.