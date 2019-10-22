МИД Китая назвал «смехотворными» обвинения во вмешательстве в американские выборы

Заявления основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга о том, что Китай, наравне с Россией и Ираном, имеет отношение к попыткам вмешательства в предстоящие выборы президента США в 2020 году, являются смехотворными, а те, кто их выдвигают, должны предоставить доказательства.

С таким заявлением во вторник выступила официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Хуа Чуньин, комментируя интервью, которое дал телеканалу NBC News основатель Facebook Марк Цукерберг.

Цукерберг, в частности, в своем интервью сообщил, что его компания якобы зафиксировала некие попытки России, Китая и Ирана осуществить вмешательство в выборы президента США, назначенные на 2020 год.

«Говоря об этих обвинениях, что Китай вмешивается в президентские выборы США, я могу отметить, что это происходит уже не в первый раз и это смехотворно. Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран, и мы никогда не были заинтересованы во вмешательстве в президентские выборы других государств», - заявила в ответ китайский дипломат.

По словам Хуа Чуньин, если кто-то намерен озвучивать подобные подозрения и обвинения, ему следует сопровождать сказанное соответствующими доказательствами.

Напомним, ранее Москва не раз опровергала обвинения США в попытках оказать влияние на прошедшие или будущие выборы главы государства. Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные нападки «абсолютно голословными», а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что американская сторона ни разу не предоставила никаких фактов или доказательств в подтверждение своих обвинений в адрес Москвы.