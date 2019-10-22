Роспотребнадзор констатировал низкий уровень заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди россиян остается низкой, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора 22 октября.

Отмечается, что показатели сохраняются с прошлой недели. Аналогичная ситуация и в странах Европейского союза, отметили в ведомстве. Напомним, что незначительное превышение недельного эпидемического порога заболеваемости было зафиксировано на 42-й неделе текущего года в Смоленске и Республике Башкортостан.

В публикации также добавили, что вакцинация населения против гриппа продолжается. Так, уже сделали прививки более 37 миллионов человек, что составляет порядка четверти населения России.

С началом осени Роспотребнадзор начал проводить еженедельный мониторинг заболеваемости вирусами ОРВИ и гриппа в России. Сводки публикуются на сайте ведомства.