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11:19   22 Октября 2019
Россия

Роспотребнадзор констатировал низкий уровень заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор констатировал низкий уровень заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди россиян остается низкой, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора 22 октября. 

Отмечается, что показатели сохраняются с прошлой недели. Аналогичная ситуация и в странах Европейского союза, отметили в ведомстве. Напомним, что незначительное превышение недельного эпидемического порога заболеваемости было зафиксировано на 42-й неделе текущего года в Смоленске и Республике Башкортостан.

В публикации также добавили, что вакцинация населения против гриппа продолжается. Так, уже сделали прививки более 37 миллионов человек, что составляет порядка четверти населения России.

Роспотребнадзор констатировал низкий уровень заболеваемости ОРВИ

С началом осени Роспотребнадзор начал проводить еженедельный мониторинг заболеваемости вирусами ОРВИ и гриппа в России. Сводки публикуются на сайте ведомства.

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Автор: Анна Манц
#роспотребнадзор #грипп #орви

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