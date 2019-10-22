Глава парламента КНДР заявил, что США и Южная Корея раздражают Пхеньян военными учениями

Глава северокорейского Верховного Народного Собрания Пак Тхэ Сон заявил, что Вашингтон и Сеул, проводя совместные военные учения в регионе, раздражают Пхеньян.

Речь об этом зашла 22 октября на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Северокорейский парламентарий подчеркнул, что вместо того, чтобы «ответить на жесты доброй воли», Штаты и Южная Корея «вводят большое количество новейших ударных вооружений», проводят совместные маневры. Это негативно сказывается на обстановке в регионе. При этом на международной арене эти страны «ратуют за оздоровление и улучшение отношений, за диалог».

Северная Корея неоднократно критиковала совместные военные учения Штатов и Южной Кореи, называя из провокацией и «откровенным враждебным актом».