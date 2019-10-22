Пхеньян готов приложить усилия для активной работы межправительственной комиссии РФ и КНДР. Об этом заявил глава северокорейского правительства Пак Тхэ Сон.

В рамсках встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным Пак Тхэ Сон заявил, что Северная Корея хочет придать новый виток работе межправительственной комиссии России и КНДР в сферах экономики и технологий. По мнению главы правительства КНДР, странам необходимо развивать двусторонние экономические связи, чтобы правительства могли создавать правовую основу для выхода торгово-экономических отношений на высокий уровень.

Ранее Вячеслав Володин пригласил северокорейскую делегацию посетить РФ в 2020 году и напомнил, что за последние 20 лет представители Северной Кореи лишь в третий раз приезжают в Москву.