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10:45   22 Октября 2019
Россия

Российское судно случайно подало сигнал бедствия, сообщили в Росморречфлоте

Российское судно случайно подало сигнал бедствия, сообщили в Росморречфлоте

Российское судно случайно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии, сообщили в Росморречфлоте. Как отметили в ведомстве, ледокол находится в порядке.

Ранее сообщалось, что российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии, у судна остановился двигатель, но затем экипаж смог продолжить маневрирование. На ледоколе находится 33 человека.

Спасательный центр Норвегии сообщил, что так как в районе наблюдается шторм, к российскому ледоколу вылетел вертолет. Судно покинуло Санкт-Петербург в четверг, 17 октября, и направлялось в ЯНАО.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #ледокол #норвегия

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