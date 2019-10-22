Российское судно случайно подало сигнал бедствия, сообщили в Росморречфлоте

Российское судно случайно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии, сообщили в Росморречфлоте. Как отметили в ведомстве, ледокол находится в порядке.

Ранее сообщалось, что российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии, у судна остановился двигатель, но затем экипаж смог продолжить маневрирование. На ледоколе находится 33 человека.

Спасательный центр Норвегии сообщил, что так как в районе наблюдается шторм, к российскому ледоколу вылетел вертолет. Судно покинуло Санкт-Петербург в четверг, 17 октября, и направлялось в ЯНАО.