Число заключенных упало до минимальных значений в истории России

Количество людей, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, достигло минимальных исторических значений, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний 22 октября.

С начала года по 1 октября их число упало на шесть процентов и составило порядка 434 тысяч человек против свыше 463 тысяч в январе. Наибольший спад отметили в колониях Свердловской области, Пермского и Красноярского краев. Помимо этого, меньше 100 тысяч человек находятся в следственных изоляторах. Если в октябре прошлого года в СИЗО были 100,5 тысячи обвиняемых, то сейчас показатель упал до 98,3 тысяч.