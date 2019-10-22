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10:56   22 Октября 2019
Россия

Число заключенных упало до минимальных значений в истории России

Число заключенных упало до минимальных значений в истории России

Количество людей, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, достигло минимальных исторических значений, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний 22 октября.

С начала года по 1 октября их число упало на шесть процентов и составило порядка 434 тысяч человек против свыше 463 тысяч в январе. Наибольший спад отметили в колониях Свердловской области, Пермского и Красноярского краев. Помимо этого, меньше 100 тысяч человек находятся в следственных изоляторах. Если в октябре прошлого года в СИЗО были 100,5 тысячи обвиняемых, то сейчас показатель упал до 98,3 тысяч.

«Следует отметить, что численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории РФ», — подчеркнули в публикации.

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Автор: Анна Манц
#заключенные #фсин

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