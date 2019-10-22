Фермеры в Берлине протестуют против аграрной политики Германии

Центр Берлина частично перекрыт из-за акции протеста фермерских союзов, недовольных недостаточной помощью правительства аграрному сектору, пострадавшему в этом году от летней засухи.

Об этом сообщила полиция Бранденбурга в Twitter, подчеркнув, что колонна из нескольких сотен тракторов и другой сельскохозяйственной техники движется к центру Берлина. Сам митинг состоится возле парка Тиргартен, недалеко от правительственного квартала. На трассах по направлению к Берлину уже образовались дорожные заторы, движение регулируют около 600 полицейских.

«Тракторы прибыли в Фогельсдорф», — уточняет полиция местонахождение демонстрации, направляющейся к центру столицы ФРГ.

Ранее телеканал ZDF сообщал, что фермерские акции протеста пройдут по всей Германии 22 октября. Демонстранты выразят недовольство правительственной аграрной политикой и недостаточной государственной поддержкой для фермеров во время засухи летом.

Напомним, в марте протестующие польские фермеры в Варшаве рассыпали на проезжей части яблоки и подожгли покрышки, выступая против низких закупочных цен на продукты.