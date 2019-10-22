Володин считает, что развязанные США торговые войны невыгодны им самим

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что развязанные США торговые войны могут быть не выгодны им самим, поскольку такая экономическая экспансия отражается на международных отношениях исключительно негативно.

Речь об этом зашла на встрече с главой Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Соном, который прибыл с визитом в Москву.

Володин выразил надежду, что время санкций и торговых войн в итоге уйдет в прошлое. Он уточнил, что имеет в виду «торговые войны, которые развязали США в отношении России, Китая, Северной Кореи, Кубы, Венесуэлы, Турции, Ирана». По мнению парламентария, санкции бьют не только по государству, в отношении которого они введены, но и по другим странам, в частности, странам Евросоюза.