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10:29   22 Октября 2019
Россия

Российские поставщики гречки повысили цены на 25-50 процентов

Российские поставщики гречки повысили цены на 25-50 процентов

Поставщики гречки в России повысили цены на 25–50 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на розничные сети.

Издание напоминает, что последний раз цены резко поднимались три года назад. Сейчас производители говорят, что резко выросла стоимость сырья для крупы — гречиха, она поднялась в цене до 51 рубля за килограмм, тогда как ранее цена составляла 24-30 рублей. Так как стоимость гречихи раньше была ниже, за несколько лет производители сократили площади посевов.

Эксперты говорят, что с начала года стоимость гречки в России поднялась на 6,4 процента. Издание отмечает, что в данный момент ведутся переговоры о постепенном повышении цены на гречку, а не о резком ее скачке.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #гречка

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