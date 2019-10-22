СМИ представили рейтинг сфер с наибольшим ростом зарплат за пять лет

Росстат опубликовал сведения о заработной плате россиян по видам экономической деятельности. На их основе RT составил и представил рейтинг трудовых сфер с наибольшими темпами роста зарплаты с 2013 года.

Так, на первом месте оказались сферы культуры, спота и организации досуга. Увеличение оплаты труда за последние пять лет составило более 75 процентов: в 2013 году средний месячный оклад чуть превышал 25 тысяч рублей, а в 2018 почти достиг 44 тысяч.

Серебро получили области сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства. Пять лет назад сотрудники сферы в среднем получали 16,3 тысячи ежемесячно, а с прошлого года показатель превысил 28 тысяч. Тройку закрывают представители здравоохранения и социальных услуг. Оклад пятилетней давности не превышал 25 тысяч, а выплаты 2018 года составили немногим больше 40.

В пятерку также вошли работники направлений информации и связи, а также добытчиков полезных ископаемых. Средний уровень з/п первых по данным 2013 года составлял более 42 тысяч, а по данным прошлого вырос до почти 68 тысяч. У вторых — 54 тысячи против 83.