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10:08   22 Октября 2019
Россия

Российское судно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российское судно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российское судно с 33 людьми на борту подало сигнал бедствия во время шторма недалеко от берегов Норвегии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление норвежских спасателей.

Сообщается, что изначально двигатель судна потерял мощность, но позже экипаж смог начать маневрирование. К месту аварии у западного норвежского побережья отправляются буксиры. Судно вышло в плавание 17 октября и направлялось из Санкт-Петербурга на Ямал.

«Российский ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. Остановка двигателя. 33 человека на борту. В этой зоне шторм», — говорится в сообщении Центрального управления службы спасения Норвегии в Twitter.

Российское судно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии

Напомним, 25 сентября российский траулер «Бухта Наездник» с 29 членами экипажа на борту загорелся в порту Норвегии в городе Тромсе. При пожаре пострадали 12 человек — они были госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения. Пожарные не могли потушить огонь более суток, поэтому траулер пришлось подтопить.

28 сентября затонуло судно Bourbon Rhode, попавшее в шторм в Атлантическом океане. На борту находились граждане Украины — удалось сразу спасти трех человек, всего на борту находилось около десяти украинских моряков.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #общество #весь мир #шторм #норвегия #судно

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