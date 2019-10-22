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10:09   22 Октября 2019
Россия

Володин пригласил главу северокорейского парламента в Москву в 2020 году

Володин пригласил главу северокорейского парламента в Москву в 2020 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу северокорейского парламента Пак Тхэ Сона в Москву в 2020 году. Сейчас делегация КНДР находится в российской столице с официальным визитом.

По словам Володина, Россия приглашает представителей КНДР в 2020 году посетить Москву снова. Спикер Госдумы отметил, что за последние 20 лет делегация КНДР лишь в третий раз посещает Россию. Володин говорит, что у России и Северной Кореи есть много тем для обсуждения на принципах добрососедства и уважения друг к другу.

Спикер ГД выразил надежду, что Пак Тхэ Сон прибудет в Москву в будущем году и это послужит вкладом в развитие двусторонних отношений и придаст новый виток развития контактов на различных уровнях. По словам главы парламента КНДР, республика также рассчитывает на ответный приезд Володина в Северную Корею, что также поспособствует развитию отношений с РФ.

Накануне Пак Тхэ Сон встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и рассказал, как глава КНДР Ким Чен Ын относится к России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #володин #кндр #политика #северная корея

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