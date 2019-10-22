Депутаты поддержали законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей

Думский комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Предполагается, что организовывать учреждения будут региональные власти.

Система вытрезвителей была создана в СССР в 30-40-х годах прошлого века. Она была необходима для того, чтобы граждане в состоянии алкогольного опьянения не появлялись в общественных местах и не нарушали порядок. Их забирали сотрудники полиции, доставляли в вытрезвитель, где им при необходимости оказывалась медицинская помощь.

В пояснительной записке сказано, что каждый год более 50 тысяч граждан гибнет в стране по причинам алкогольного опьянения, в том числе 8-10 тысяч человек умирают от переохлаждения на улицах. Также пьяный человек, оказавшись на улице, рискует стать жертвой преступления.

Законопроект должен будет урегулировать данные вопросы.